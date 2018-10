Arenzano. L’ Arenzano, in pieno extra time, si aggiudica (2-1) il big match con la Sestrese, rilanciando le proprie ambizioni di alta classifica.

Francesco Rusca, non nasconde la felicità di avere vinto una gara, per mille motivi, molto importante: “E’ stata una vittoria meritata, contro una Sestrese determinata e cattiva agonisticamente parlando – afferma il difensore arenzanese – abbiamo disputato un ottimo primo tempo, mentre nel secondo siamo un po’ calati, però siamo rimasti in partita, il nostro portiere Lucia è stato fondamentale, perché ci ha aiutato in un paio di occasioni e sono molto contento per Romeo, che come ogni bravo attaccante che si rispetti, sente il bisogno di realizzare più reti possibili”.

“E’ una vittoria che ci trasmette tanta serenità e rilancia le nostre ambizioni di di poter disputare un campionato importante, vincere all’ultimo minuto è un segnale di una squadra compatta, coesa e che ha voglia di fare risultato”.