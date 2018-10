Ancora un pareggio per Genoa e Campomorone

Seconda giornata di campionato e secondo pareggio per le Genoa Women che esordisce sul campo amico contro una delle “grandi” della Serie B, il Ravenna Women. Le romagnole sono reduci da una retrocessione e si presentavano nel capoluogo ligure con un punto esattamente come le rossoblù.

Le liguri vanno sotto nel primo tempo per il gol di Filippi che illude le ravennate, ma nel secondo tempo si accende Fracas che trova il gol su deviazione sfortunata di Collini che manda in porta un suo tiro. La rete arriva dopo pochi minuti di avvio della ripresa. Più tardi le rossoblù sfioreranno anche il raddoppio con Cama che calcia di un soffio a lato. Le giallorosse, da parte loro, subiscono le folate del Genoa, ma non rinunciano ad attaccare, e colpiscono pure una traversa. Pareggio giusto tutto sommato che consente alle genoane di restare imbattute.

Seconda “x” consecutiva anche per le Campomorone Ladies che erano chiamate alla prova Juventus Femminile, che ha esordito alla grande in campionato. Le biancoblù hanno messo da parte timidezza e timori reverenziali approcciando alla grande la gara passando in vantaggio con Bargi. Librandi raddoppia e pare proprio che la gara possa arridere alle valligiane, che però subiscono il ritorno delle piemontesi che prima accorciano con Ponzio e nel finale trovano un beffardo pari con Donderi.

Nel prossimo turno le campomoronesi saranno di scienza a La Spezia che nell’ultima uscita a Caprera, ha strapazzato le sarde per 6-0, mentre le genoane su recheranno nel veronese per affrontare la Fortitudo Mozzecane.