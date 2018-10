Amt, solo una multa su quattro viene pagata. E per gli evasori seriali scatta la denuncia penale

Genova. Solo una multa su quattro tra quelle fatte dai verificatori a bordo dei bus Amt viene effettivamente pagata: di queste il 20% viene pagata subito e spontaneamente mentre il restante 5% viene pagato dopo l’arrivo delle raccomandate.

Lo scorso anno sono state oltre 112 mila le sanzioni emesse dai controllori. “Per dare la misura dell’evasione – spiega l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami – basti pensare che noi ricaviamo dalla vendita di biglietti e abbonamenti circa 64 milioni di euro e che l’evasione tariffaria rappresenta il 10% di questi introiti”. Circa 6 milioni di euro persi ogni anno a causa degli evasori: di questi lo scorso anno Amt ne ha recuperato 1 milione e 400 mila.

“La situazione sta comunque migliorando – spiega ancora Beltrami anche grazie alla progressiva sostituzione del blocchetto cartaceo con i palmari che consentono da un lato grazie al ‘pos’ il pagamento immediato della sanzione con bancomat dall’altro per esempio si smascherare in diretta chi tra i residenti a Genova fornisce false generalità”.

Per contrastare il fenomeno dell’evasione tariffaria Amt ha deciso di intraprendere la strada del penale: nei giorni scorsi sono stati denunciati i primi sei evasori seriali per insolvenza fraudolenta, prevista dall’artico lo 641 del codice pensale. “Sappiamo che la procura ha già istradato i primi procedimenti – spiega l’amministratore unico di Amt Marco Beltrami – che per noi rappresentano un nuovo importante strumento dissuasivo visto che non stiamo parlando di chi una volta dimentica il biglietto o di chi non fa partire il messaggio sul cellulare per sbaglio, ma di chi scientemente sceglie di non pagare un servizio creando un danno economico all’azienda e facendosi beffa degli altri genovesi”.

Secondo i dati forniti dall’azienda “l’8% dei multati accumula la metà delle multe che vengono erogate. I primi sei denunciati sono in questo senso emblematici: “Si tratta di persone che in due anni hanno accumulato 15-20 sanzioni e non le hanno mai pagate” spiega ancora Beltrami.

Per l’assessore comunale alla mobilità e vicesindaco Stefano Balleari “Non è tollerabile chi non paga e si fa anche beffa dei controllori sottraendo all’azienda introiti che servono per acquistare nuovi mezzi e offrire un servizio migliore. Credo che con quest’azione potremo anche essere un punto di riferimento per altre città che potrebbero seguire il nostro esempio”.