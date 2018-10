Amiu, ecco gli interventi di sfalcio previsti per la settimana

Genova. Proseguono nella seconda settimana di ottobre gli interventi di taglio delle erbacce nelle vie e marciapiedi, programmati da AMIU in tutta la città sulla base delle priorità di urgenza condivise con i Municipi, tenendo anche conto delle segnalazioni dei cittadini.

L’obiettivo è eliminare la vegetazione dalla sede stradale e dai marciapiedi, senza l’utilizzo di diserbanti con glifosato.

Il territorio comunale è stato suddiviso in diverse zone – Levante, Centro, Ponente, Valpolcevera e Valbisagno – e le diverse squadre stanno operando secondo una mappatura e diversi lotti di intervento. Ecco le vie interessate agli interventi per questa settimana:

ZONA LEVANTE

Via Federico Ricci, Via Emilio da Pozzo, Via Mogge, Via Caderossi, Scalinata San Giovanni di Quarto, Salita Sella, Via Tanin,i Via Monte Fasce, Via Angelo Olivieri, Via Robino, Via Vigo, Via Laiasso, Via San Rocco di Molassana, Via Riomaggiore, Salita Chiesa di Fontanegli, Via Canepa, Via Da Giovanni Verrazzano… Via San Colombano, Via Montelungo.

ZONA CENTRO

Salita Terrapieni, Salita Multedo, Passo Multedo, Via Montaldo, Scalinata Montaldo, Salita Sup. Montaldo, Discesa a via Montello, Largo Giardino, Via Stazione Casella, Scala Stazione Casella, Salita Oregina, Via Traverso, Via Sampierdarena, Via della Coscia, Piazza Nicolò Barabino, Via Carrea, Via Buranello, Vico Bruno, Via Pensa, Via Palazzo Fortezza.

ZONA PONENTE

Via Melinotto, Via Garelli, Salita superiore Rapalli, Via Varenna, Via Carpenara, Via Granara, Via Camposilvano, Via Delle Fabbriche, via Fiorino, Via Rubens, Scalinata Sant’Erasmo di Voltri, Via De Mari, Piazza Consigliere, Via Borzoli (solo tratto da Passo Ruscarolo a via Ferri).