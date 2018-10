All’ospedale Galliera incontri a tema, giovedì “La salute vien mangiando”

Genova. Giovedì 11 ottobre, presso il Salone dei Congressi (ingresso via Volta 8) dalle ore 16 alle 17.30, nuovo appuntamento con il ciclo di incontri dal titolo “Il Tè della Duchessa”.

In occasione dell’incontro dedicato all’ alimentazione dal titolo ‘La salute vien mangiando’, il Dott. Marco De Paoli, coordinatore del Centro Cura dell’ Obesità, metterà a disposizione dei genovesi, la sua esperienza e la sua professionalità sull’argomento.

«Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale della Sanità – spiega – la prevalenza dell’obesità a livello globale è raddoppiata dal 1980 ad oggi. Nel 2014 si contavano oltre due miliardi di adulti in sovrappeso (il 30% della popolazione mondiale); di questi, oltre 300 milioni di uomini e oltre 400 milioni di donne erano obesi (il 10% della popolazione mondiale). Nel frattempo, il problema ha iniziato ad interessare anche le fasce più giovani della popolazione: si stima che nel 2011 ci fossero nel mondo oltre 40 milioni di bambini al di sotto dei 5 anni in sovrappeso. In Italia, secondo l’Istituto di Statistica ISTAT, il tasso di persone obese è del 10% e quello delle persone in sovrappeso è superiore al 35% e purtroppo tra i giovani i dati sono ancora peggiori».