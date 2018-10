Allerta rossa prolungata a Genova fino alle 24, in arrivo una mareggiata “storica” con onde fino a 6 metri

Genova. Per ora il maltempo ha colpito soprattutto sullo spezzino, con situazioni anche piuttosto preoccupanti tra la città della Spezia, il suo porto e le Cinque terre. Il maltempo – pioggia e una tromba d’aria – di questa mattina ha anche compromesso la circolazione dei treni, per lamiere e altri materiali finiti sui binari all’altezza di Migliarina.

La perturbazione che si è formata tra il nord est della Corsica e lo spezzino sta fungendo da scudo per le forti correnti di Scirocco che, altrimenti, erano già previste sul centro della Liguria e sul genovese. “Ma quella che si sta formando è una tempesta perfetta – avverte il presidente della Regione Liguria Giovanni Toti – per quantità di piogge, mareggiate, temperature al suolo e in quota, bisogna mantenere la massima attenzione, anche dopo la fine della fase acuta, dell’emergenza, per capire quali saranno i danni”.

Limitate, per ora, anche le precipitazioni, rispetto a quanto atteso. “Niente che va al di là di situazioni gestibili dai sindaci – dice l’assessore alla Protezione civile della Regione Giacomo Giampedrone – anche se parliamo comunque di 150 millimetri in poco tempo”. I livelli dei torrenti non destano – per ora – preoccupazione. Il Polcevera, che nella notte si era ingrossato per un temporale avvenuto attorno alle 2e30 ha raggiunto il livello di 81 centimetri: il primo livello di guardia è a 2 metri e mezzo e il rischio esondazione a 3 metri e 20. Il Bisagno è poco sopra il metro e ha il primo livello di guardia a 2 metri e mezzo, l’ultimo a oltre 4 metri.

Come spiegato da istituzioni e Arpal, ora si teme per la combinazione tra vento e mare. “Avremo una mareggiata che potrebbe essere storica” spiegano dall’agenzia regionale. L’allerta rosso resta in vigore, per il territorio di Genova, per il suo entroterra e per la costa fino a Portofino, fino alle 24 di oggi, poi diventa arancione fino alle 6 di domattina, per diventare gialla. Sulla Val d’Aveto e sullo Spezzino sarà prorogata rispettivamente fino alle 6 e alle 15 di domani.

“La città sta rispondendo bene l’allerta – dice il sindaco di Genova Marco Bucci – è rientrato il problema della possibile evacuazione di una palazzina a Staglieno, mentre abbiamo il problema di due famiglie a Voltri, sappiamo che stasera arriverà un’importante mareggiata, con onde anche sopra 6 metri e forte vento, e ci stiamo preparando a questa evenienza. Se domani l’allerta passerà ad arancione le scuole credo che saranno aperte”.