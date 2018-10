Allerta rossa a Genova: scuole, impianti sportivi e stazione della metropolitana a Brignole chiusi. Tutte le misure del Coc

Genova. Il Coc, centro operativo comunale, si è riunito e, sulla base del bollettino meteo fornito da Arpal e della conseguente dichiarazione dello stato di allerta rossa sul territorio del Comune di Genova dalle 6 alle 18 di lunedì 29 ottobre, ha messo in atto le azioni previste dal piano comunale di emergenza per la gestione del rischio meteo-idrogeologico.

Il Coc ha assunto i seguenti provvedimenti validi sino a cessata allerta rossa:

chiusura di tutte le scuole di ogni ordine e grado

chiusura degli impianti sportivi pubblici e privati

chiusura dei musei civici

chiusura delle biblioteche Berio e De Amicis

chiusura dei parchi e dei giardini pubblici

chiusura dei cimiteri

sospensione di qualsiasi manifestazione ed evento all’aperto

chiusura degli infopoint del Comune di Genova e di Autostrade, dedicati ai cittadini sfollati e alle imprese del crollo del ponte Morandi, al centro civico Buranello e alla scuola Caffaro

chiusura dei sottopassi pedonali di piazza Montano, via Borgo Incrociati, piazza Rizzolio/via Gattorno, piazza Porticciolo, piazzale Kennedy/viale Brigate Partigiane, piazza Massena

Sono state inoltre adottate misure che riguardano la mobilità:

la metropolitana sarà in servizio sulla tratta Brin – De Ferrari. Per tutta la durata dell’allerta rossa resterà chiusa la stazione metro di Brignole;

l’ascensore di Quezzi sarà chiuso;

saranno chiusi gli ascensori del sottopasso della stazione ferroviaria di Sestri Ponente, in via Puccini;

la ferrovia Genova Casella resterà chiusa per l’intera durata dell’allerta rossa. Compatibilmente con le condizioni della viabilità stradale verrà istituito il servizio bus sostitutivo con lo stesso orario del trenino. Il bus sostitutivo partirà da Genova piazza Manin e dalla stazione di Casella

chiusura fino a cessata allerta della Galleria Pizzo sulla strada statale Aurelia ad Arenzano

divieto di sosta in via Pontetti nel tratto dal civico 1 al civico 14/c

Tutti i possessori di tagliandi Blu Area A, B, C, R, T, esclusivamente nei casi in cui tali zone siano state opzionate come prima scelta (es. AL – CF – CG ecc.), nonché i possessori di tagliandi Blu Area FB e FC, hanno diritto a parcheggiare gratuitamente in tutte le zone Blu Area, a partire da 3 ore prima della decorrenza dell’allerta e fino alle ore 12 del giorno successivo della cessata allerta. Ciò è valido anche per i residenti di zona via Fereggiano / corso De Stefanis non in possesso di contrassegno Blu Area esponendo copia della carta di circolazione.

È stato deciso il potenziamento del presidio territoriale della polizia locale con 4 pattuglie dedicate per ogni turno, che vanno ad aggiungersi al servizio ordinario. Attivate inoltre 13 squadre di volontariato di protezione civile dedicate al monitoraggio rivi.

Le direzioni del Comune di Genova, i Municipi e le Aziende (Aster, Amiu e Amt) hanno attivato i piani di emergenza previsti per lo stato di allerta rossa.

È stata disposta la chiusura e la messa in sicurezza di tutti i cantieri e scavi in alveo.

Il Comune di Genova ricorda che, durante il periodo di allerta meteo idrologica, i cittadini sono tenuti ad adottare, in tutta la città, i comportamenti di autoprotezione. Tutte le ordinanze e le norme di autoprotezione sono disponibili sul sito www.comune.genova.it.