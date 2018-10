Albaro, ladri all’opera nelle auto in sosta: due giovani in manette

Genova. Intorno alle 4 del mattino la polizia ha arrestato stanotte due cittadini italiani di 20 e 25 anni per il reato di furto aggravato in concorso.

L’intervento è scattato dopo la segnalazione al 112 da parte di un cittadino che ha visto, in via Curti, i due ladri all’opera sulle auto in sosta. Una volante è intervenuta tempestivamente e, in via Trento, grazie alle indicazioni del testimone, ha rintracciato i due malviventi.

All’interno dello zaino tenevano la refurtiva: monete, un pacchetto di sigarette, un convertitore di Volt, un profumo, una torcia. I poliziotti hanno rintracciato 4 auto con i vetri infranti. I due, pregiudicati per reati contro il patrimonio, saranno giudicati questa mattina con rito direttissimo.