Al volante con patente revocata, crack nel cruscotto e coltello a serramanico: en plein di reati per un genovese

Genova. En plein di reati in un colpo solo per un 40enne genovese denunciato a piede libero dai carabinieri del nucleo radiomobile. I fatti sono avvenuti ieri pomeriggio a Cornigliano.

L’uomo, fermato per un normale controllo mentre era alla guida di un’auto, prima ha fornito false generalità, quelle del fratello, poi si è rifiutato di consegnare documenti e patente, inoltre – perquisito – è stato trovato in possesso di tracce di crack, di un coltello a serramanico ed è emerso che la patente, la aveva avuta, ma gli era stata revocata tempo addietro.

Il 40enne, pregiudicato, e è stato deferito in stato di libertà per guida con patente revocata, sostituzione di persona, false attestazioni sull’identità personale a pubblico ufficiale, possesso di sostanze stupefacenti per uso personale e porto ingiustificato di oggetti atti d offendere.