Al centro commerciale l’Aquilone domenica raccolta di vestiti e giochi per i bambini delle famiglie sfollate

Genova. Domenica 7 ottobre i bambini delle famiglie sfollate a causa del crollo del ponte, troveranno una sorpresa in Valpolcevera. Dalle 10 alle 19 Piazza De Andrè – all’esterno del Centro Commerciale L’Aquilone – diventerà il punto di ritrovo per la consegna di giochi e vestiti per i bambini delle famiglie che hanno dovuto lasciare via Porro e hanno trovato una casa in Valpolcevera.

“Dopo il crollo del Ponte Morandi – spiega la presidente dell’associazione Musica & Magia, Viviana Carrero – ci siamo subito messi a disposizione per portare giochi a tutti i bambini in difficoltà che si trovavano al Centro Civico di Sampierdarena. Con un problema: i bambini non potevano portarseli a casa. Ora invece hanno una dimora fissa, è importante per loro avere i loro giochi a disposizione. Per questo abbiamo deciso di creare una postazione fissa all’Aquilone domenica 7 ottobre dove potranno venire a ritirarli insieme ai vestiti e al cibo per i loro animali. E trascorrere alcune ore in allegria con animatori e trucca bimbi”.

Musica & Magia è stata capofila di un gruppo di associazioni attive sul Municipio Centro Ovest operando, dopo la caduta del ponte Morandi, insieme all’Associazione San Vincenzo e all’Associazione Vero Amore. “Siamo felici di mettere a disposizione i nostri spazi per questa iniziativa – spiega Matteo Gallieri, direttore del Centro Commerciale L’Aquilone -. In questo modo creiamo un punto d’incontro e socializzazione per favorire la conoscenza del territorio delle famiglie e l’integrazione in Valpolcevera di questi bambini”.