Aeroporto di Genova chiuso per mareggiata sulla pista, si lavora per riaprire nel pomeriggio

Genova. Aggiornamento alle 12e30. La riapertura dell’aeroporto Cristoforo Colombo è stata spostata alle 16.

Incessanti, dalla notte scorsa, i lavori avviati dalle squadre tecniche dell’aeroporto di Genova per ripristinare le condizioni di sicurezza sulla pista di decollo e atterraggio, investita dalla violenta mareggiata delle ultime ore.

I detriti e il salino hanno impedito allo scalo di operare regolarmente questa mattina. Il Cristoforo Colombo riaprirà al pubblico alle 14. I voli fino a quell’ora sono stati cancellati.

“Nel frattempo – spiegano dall’ufficio stampa dell’aeroporto – i nostri addetti stanno assistendo tutti i passeggeri in partenza, alcuni dei quali partiranno da altri scali. Per loro sono stati organizzati i transfer in pullman”.

Ai passeggeri in partenza si raccomanda di mettersi in contatto con la propria compagnia aerea per avere informazioni sulla riprogrammazione del viaggio. In caso non si ricevessero informazioni dalla propria compagnia, raccomandiamo di recarsi comunque in aeroporto. Il personale del Colombo è a disposizione dei viaggiatori per fornire informazioni e assistenza.