Adunata nazionale alpini 2021, Genova entra in corsa. “Semifinale” con Alessandria

Genova. Il capoluogo ligure a sorpresa entra nella corsa per ospitare la 94°adunata nazionale degli alpini, che si terrà nella primavera del 2012, “per riprendersi dal Morandi” come si legge nelle motivazioni.

Ad contendergli il “posto” Alessandria, già candidata settimane fa: delle due città solo una dovrebbe essere la rappresentante per il raggruppamento regionale (sui quattro che raggruppano le varie regioni del paese) composto appunto da Liguria, Piemonte, Lombardia e Valle d’Aosta.

Chi “passerà il turno” di questa bizzarra semifinale, dovrà poi essere confrontata con le altre tre candidate: per il momento sul piatto c’è solamente la fortissima Udine, che non ospita questo evento dal 1996.

L’ultima volta per Genova fu nel 2001 (e sarebbe quindi cifra tonda), quando per due giorni la città fu letteralmente invasa da fiumi di penne nere e vino. Per chi c’era un evento sicuramente indimenticabile. Era maggio, e il 2001 stava per diventare uno degli anni più importanti della storia, nostra e del mondo.