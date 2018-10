Genova. La focaccia genovese a bordo delle navi Costa grazie alla collaborazione tra Costa Crociere e Associazione panificatori genovesi. Quella che verra’ servita sulla flotta Costa e’ la ricetta della tradizione certificata dal Marchio Focaccia Genovese, che ne garantisce l’originalità.

A partire da oggi su Costa Fascinosa, e a breve su tutte le altre navi della flotta, gli ospiti possono gustare la ‘Fugassa’ appena sfornata al buffet gratuito pomeridiano. L’Associazione panificatori genovesi ha contribuito a formare lo staff di panettieri che lavorano a bordo della flotta Costa Crociere, condividendo la ricetta tradizionale e insegnando tutti i segreti per una preparazione ottimale. L’Associazione ha inoltre supportato Costa Crociere per la selezione delle materie prime da utilizzare.

Grazie alla collaborazione, la focaccia genovese arrivera’ in tutto il mondo, seguendo tutti gli itinerari delle crociere Costa. Mediterraneo, Nord Europa, Sud America, Caraibi, Oceano Indiano, Dubai. “Come compagnia italiana che ha sede a Genova, siamo orgogliosi di portare per la prima volta l’autentica focaccia, ricetta tipica della tradizione genovese, a bordo delle navi da crociera. La vera “fugassa” verra’ gustata in tutto il mondo, raggiungendo tutte le 250 destinazioni delle nostre crociere” ha detto Stefano Fontanesi, Corporate Executive Chef di Costa Crociere alla presentazione dell’iniziativa a bordo di Costa fascinosa.

Gino Petrucco, presidente dell’Associazione panificatori genovesi, ha sottolineato che “le radici che legano la nostra “fugassa” e Costa Crociere sono le stesse: Genova, la Superba. D’ora in poi l’essere panificatori avra’ un motivo di orgoglio in piu’: la nostra amatissima focaccia sara’ ambasciatrice della qualita’ del nostro lavoro in ogni porto”.