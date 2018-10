Accolse Don Gallo e insieme diedero vita alla comunità di San Benedetto, si è spento Don Federico Rebora

Genova. La brutta notizia arriva dalla Comunità di San Benedetto al porto, quella comunità nota per il suo fondatore – Don Andrea Gallo – oltre che per la sua importante attività sociale. Ma la comunità di San Benedetto forse oggi non esisterebbe se non fosse stato per Don Federico Rebora.

Don Rebora, parroco della chiesa della S.S. Trinità di San Benedetto si è spento a 91 anni oggi, alle 11,25. Il prete accolse nel dicembre del 1970 Don Andrea Gallo, dopo il suo allontanamento dalla chiesa del Carmine per volontà della curia genovese, permettendogli di fondare e far vivere la comunità di San Benedetto al Porto.

In questo video integrale e inedito (realizzato da Ugo Roffi e Ludovica Schiaroli) testimonia egli stesso come accolse Don Andrea Gallo e come fondarono insieme la Comunità San Benedetto.

“Non troviamo parole sufficienti per esprimere la gratitudine per il sostegno che Don Federico a dato a tanti e a tutti noi in questi 48 anni – dicono dalla Comunità di San Benedetto – invitiamo tutti voi a starci vicino come potrete e preferirete, qui di seguito per chi vorrà ci sono i momenti in cui sarà possibile per salutare “Il Fede”.

Oggi, martedì 23 Ottobre, il rosario alle 17.30 a Bolzaneto, in piazzale Pastorino 3, presso l’Hospice dell’Associazione Gigi Ghirotti. Domani mercoledì 24 ottobre arrivo a San Benedetto in tarda mattinata. Nel pomeriggio, alla ore 18 Rosario presso la Parrocchia di San Benedetto 12.

Il funerale ci sarà giovedì 25 ottobre alle 8e30 nella chiesa della S.S. Trinità di San Benedetto, in via san Benedetto 12.