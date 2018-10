A Sori il torrente esonda in via Giordani, domani scuole chiuse e strade off limits alle auto

Sori. Il torrente Sori è straripato all’altezza di via Giordani. Il corso d’acqua ha iniziato a ingrossarsi già da ieri pomeriggio sfiorando il limite degli argini anche nella zona della foce,

Il Comune di Sori intanto rende noto che domani, con allerta rossa, le scuole di ogni ordine e grado saranno chiuse, chiusi anche cimiteri, teatro, biblioteca e impianti sportivi.

Secondo il piano di protezione civile comunale con allerta rossa viene decretato lo sgombero dei mezzi posteggiati in via Stagno, via Roma, via Mazzini e in via Andorra, lungo il fiume, dalle ore 6 di domattina fino alle 18.00. In quella fascia oraria sarà possibile parcheggiare gratuitamente in piazza IV Novembre.

Il COC (Centro Operativo Comunale) sarà in modalità di reperibilità telefonica dalle 15 alle 23.59 e riaprirà alle 00.00. Prestare la massima attenzione e attivare le misure di autoprotezione. I servizi comunali saranno attivi per tutta la durata dell’allerta e reperibili al n. 0185.701523. Per segnalazioni scrivere al numero WhatsApp al 3293173898.