A Genova il teatro civile trova casa in carcere, si alza il sipario al Teatro dell’Arca

Genova. La prima rassegna di musica e teatro civile Voci dall’Arca si articola in due sezioni distinte. La prima, “Voci dall’Arca – note d’autunno”, che si svolgerà nei mesi di ottobre e novembre 2018, prevede sei concerti, la seconda, “Voci dall’Arca – parole di primavera”, che si svolgerà nei mesi di aprile e maggio 2019, prevede cinque spettacoli di teatro civile per un totale complessivo di 11 eventi e 26 repliche.

La maggior parte degli eventi si svolgeranno presso il Teatro dell’Arca, dal quale la rassegna prende il nome, collocato nell’intercinta della Casa Circondariale di Genova – Marassi, altri, grazie alla collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, si svolgeranno presso il Teatro della Corte e il Teatro Duse.

“Per la prima volta il Teatro dell’Arca presenta non uno spettacolo ma un vero e proprio cartellone per il teatro del carcere: musica d’autunno e rappresentazioni in primavera, un unicum in Italia che dimostra come la cultura possa essere un fattore di inclusione sociale – commenta Ilaria Cavo, assessore alla Cultura di Regione Liguria -. Il progetto porta all’interno delle mura del carcere di Marassi una serie di spettacoli e concerti che aprono uno squarcio nella vita carceraria dei detenuti, una iniezione di vitalità fondamentale per dare spunti di riflessione e stimoli culturali tanto ai detenuti quanto al pubblico esterno, che potrà entrare all’interno del teatro del carcere. Allo stesso tempo, porta fuori, a contatto con il pubblico, il teatro carcerario, creando un punto di contatto tra i detenuti e la cittadinanza”. Tutto questo è stato possibile anche grazie a corsi di formazione attivati sull’asse “Inclusione sociale” del Fondo sociale europeo: in questo modo una quarantina di persone hanno potuto frequentare corsi di scenotecnica e recitazione.

Il cartellone. La rassegna prevede due spettacoli in scena presso le sale del Teatro Nazionale di Genova: la nuova produzione della Compagnia Stabile della Casa Circondariale di Marassi Scatenati “L’isola dei Sogni”, che debutterà al Teatro della Corte dal 9 al 14 aprile 2019, e lo spettacolo “Il figlio della tempesta” della Compagnia della Fortezza di Volterra, in scena al Teatro Duse il 16 aprile 2019, un progetto molto speciale che vedrà in scena, in una rete fatta di parole, presenze e musica, Armando Punzo, Andrea Salvadori e alcuni attori detenuti della Compagnia per celebrare i 30 anni della Fortezza.

La rassegna è stata realizzata in stretta collaborazione con la direzione della Casa Circondariale di Genova – Marassi ed è il risultato del consolidamento pluriennale della collaborazione con il Teatro Nazionale di Genova, l’Istituto Vittorio Emanuele II- Ruffini, l’Associazione Fuoriscena e, per la prima volta, in sinergia con Echo Art ed Eutopia Ensemble.

Per assistere agli spettacoli programmati al Teatro dell’Arca è obbligatoria la prenotazione da effettuarsi on line, entro tre giorni dall’evento, sul sito: www.teatronecessariogenova.org