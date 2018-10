A Genova al via il corso gratuito per arbitri

Genova. L’Associazione Italiana Arbitri, organizza il corso arbitri nazionale che a Genova si terrà a partire dal 22 ottobre, nella sede in piazza della Vittoria 14/5.

Si tratta di un corso completamente gratuito, istituito sotto l’egida della Figc (federazione affiliata al Coni), che vuole veicolare i principi di legalità e rispetto delle regole anche in ambito scolastico coniugandoli con l’attività fisica in ambito sportivo.

In particolare si rivolge ai ragazzi dai 15 anni in su che, risultati idonei al termine del corso, saranno inquadrati nella Figc – Associazione Italiana Arbitri, con la qualifica di arbitro federale; sarà loro consegnato il materiale tecnico (divisa, fischietto eccetera) e saranno inseriti nell’attività dei poli di allenamento, dove saranno seguiti dai nostri preparatori atletici (il tutto sempre gratuitamente).

L’attività arbitrale, come anche esplicitato nel protocollo stipulato tra il Miur e l’Associazione, è “valore imprescindibile e di alto valore educativo soprattutto per le giovani generazioni, che ne potranno esportare i valori anche nella società civile”.

L’iniziativa è stata anche veicolata negli Istituti scolastici genovesi, con la collaborazione dell’ufficio scolastico regionale per la Liguria.

Ci si può ancora iscrivere.