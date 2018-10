A due mesi dal crollo del Morandi, merenda solidale della “Valpolcevera resistente” al confine della zona rossa

Genova. A due mesi dal crollo di ponte Morandi, questa domenica 14 ottobre, la Valpolcevera incontra… la Valpolceera per un pranzo e merenda solidale dalle 12e30 al presidio di via Fillak. L’iniziativa è stata organizzata dal gruppo Facebook Quelli del ponte Morandi, composto da sfollati ma anche da altri cittadini e commercianti per tenere alta l’attenzione sulle problematiche della vallata.

L’invito a chi vorrà partecipare è di portare cibo e bevande e, possibilmente, di acquistare i prodotti nei negozi in zona arancione.

Per l’occasione anche musica, giochi, karaoke e tante altre sorprese. Per informazioni il numero 37113444114 oppure la pagina facebook dell’evento.