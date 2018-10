A Certosa arriva uno sportello per i cittadini coinvolti e danneggiati dal crollo di Ponte Morandi

Genova. Il gruppo Centro ovest e Valpolcevera di Potere al Popolo ha organizzato per questo giovedì 4 ottobre alle 17e30 presso il teatro della società San Bartolomeo di Certosa un’assemblea pubblica per parlare dei problemi della Valpolcevera dopo il crollo di ponte Morandi.

Problemi che si sommano, ricordano gli organizzatori, a quelli già esistenti: “Fino a quel maledetto 14 Agosto i molti problemi della Valpolcevera si chiamavano TAV, Gronda, Diga del Diamante, sversamenti devastanti di idrocarburi, sfruttamento selvaggio del territorio, grave depauperamento del tessuto sociale, cimitero di una passata industrializzazione che ha devastato l’ambiente e impoverito gli abitanti”.

L’assemblea cittadina nasce in realtà per presentare la costituzione di un punto di informazione e appoggio in favore delle persone coinvolte e danneggiate dal crollo, mettendo a disposizione delle stesse uno spazio protetto ove potersi incontrare. “Offriremo supporto con parte di persone in grado di indirizzare i bisogni espressi verso le azioni più opportune. Il tutto in un’ottica di correttezza e trasparenza, vigilando affinché i cittadini non vengano illusi con promesse poi non mantenute”, spiegano i promotori dell’iniziativa.

Saranno presenti i consiglieri del V Municipio Valpolcevera, Davide Ghiglione e Sara Gallo.