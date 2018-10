200 anni fa l’approdo a Genova della prima nave a vapore, domani il convegno

Genova. Alla presenza del sindaco Marco Bucci, si terrà mercoledì 17 ottobre dalle 10 alle 12.30, nell’aula magna dell’Università Pegaso, in via Balbi 3, il convegno dedicato al Ferdinando I, primo piroscafo a vapore approdato a Genova duecento anni fa.

Saranno Emiliano Beri, docente di Storia militare della scuola di Scienze umanistiche dell’Università di Genova, e lo storico navale Flavio Testi, a ripercorrere la storia dell’imbarcazione inserendola nel contesto dell’epoca. Maurizio Maresca, consigliere comunale con delega al Porto, ripercorrerà l’evoluzione dei trasporti fino ai giorni nostri.

Dopo i saluti della presidente del Mu.Ma. Nicoletta Viziano e del presidente dell’Accademia della Marina Mercantile, Eugenio Massolo, interverrà il direttore e curatore del Museo del Mare Pietro Campodonico, esperto di storia marittima e naturale partner culturale dell’evento.

«Ho conosciuto il professor Testi grazie al Sindaco – afferma Maresca – la passione nel descrivere la Ferdinando I e la profonda conoscenza della storia della marineria mondiale, mi ha veramente colpito. Ho accettato così di buon grado la proposta di dedicare un evento al bicentenario dell’arrivo della nave a Genova – prosegue il consigliere delegato – il mio ruolo prevede anche un’azione culturale rivolta ai cittadini, per permettere di conoscere l’attualità della vita portuale, le potenzialità e possibilità professionali e la storia, come in questo caso. Questa, mi piace ricordare essere la memoria del popolo e come disse Félicité Robert de Lamennais: il passato è come una lampada posta all’ingresso del futuro».