Voleva immolarsi per lo stato islamico, pm chiede 8 anni per presunto terrorista

Genova. Il pm genovese Federico Manotti ha chiesto la condanna a otto anni e otto mesi per Nabil Benhamir, marocchino di 29 anni, arrestato lo scorso anno dagli agenti della Digos, con l’accusa di appartenere all’organizzazione terroristica dello Stato Islamico. Benhamir, secondo l’accusa, istruiva gli altri ‘fratelli’ su come costruire una bomba usando un vecchio telefonino come detonatore o come fare un attentato usando tir e auto rubate.

Ma, soprattutto, si stava organizzando per immolarsi. La sentenza, con rito abbreviato, è prevista per il prossimo 27 novembre. All’udienza di oggi si sono costituite parti civili la Presidenza del consiglio dei ministri e il ministero dell’Interno. A sottolineare l’importanza del processo la presenza del procuratore capo di Genova Francesco Cozzi che ha assistito alla prima parte

L’uomo era stato segnalato da diverse forze di polizia. L’Fbi, l’Europol, l’Aisi lo davano in Italia. A Genova o a Venezia, in particolare. Ed era stato segnalato come “esponente di rilievo” dell’Isis ritornato in Europa – dopo aver combattuto nei territori della jihad per il Califfato – “con l’obiettivo di addestrare altri membri dello Stato Islamico alla fabbricazione e all’utilizzo di esplosivi”. Benhamir venne fermato a Genova nell’agosto 2017. La sua compagna riuscì a scappare da casa e lo denunciò alla polizia, dicendo di essere stata segregata e di essere stata spesso picchiata. Scattarono le manette ma anche l’indagine dell’antiterrorismo, coordinate dal pm Federico Manotti e dalla Direzione nazionale Antimafia.

E gli inquirenti riuscirono a risalire a tutte le attività dell’uomo. Spagna, Norvegia, Germania, Belgio e Olanda, ma anche Siria e Iraq, i Paesi in cui l’uomo ha viaggiato prima di approdare in Italia, vivendo di piccoli espedienti e di furti.

Gli investigatori hanno anche scoperto che faceva parte di un gruppo ristretto di otto persone su Telegram, nome proprio ‘Lupi solitari’, con cui condivideva video su come costruire una bomba e un detonatore con vecchi modelli di cellulare.