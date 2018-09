San Fruttuoso, famiglia di cinghiali entra nel parco: Villa Imperiale chiusa ai cittadini

Genova. Mamma cinghiale e i suoi cuccioli questa mattina hanno fatto visita al parco di villa Imperiale, nel quartiere di San Fruttuoso. Una visita che ha fatto scattare, da parte della polizia municipale, la chiusura dei cancelli.

Per motivi di sicurezza l’area verde è stata delimitata. Allertate le guardie zoofile per il recupero degli animali e, se possibile, la loro liberazione in campagna aperta.

Le persone che si trovavano all’interno della villa sono state fatte uscire.