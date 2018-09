Viale Caviglia, nasce il terminal unico Amt – Atp

Genova. In un più ampio piano di riordino e di potenziamento del trasporto pubblico locale, viale Caviglia diventa un terminal bus per le corriere ATP e per i mezzi AMT.

Una decisione fortemente voluta dal Sindaco della Città Metropolitana, Marco Bucci, e dal Comune di Genova che hanno destinato l’area di viale Caviglia a parcheggio esclusivo per i mezzi pubblici. L’obiettivo è concentrare in uno spazio definito tutti i capolinea dei mezzi ATP in arrivo da levante e dalle valli Trebbia e Scrivia e alcuni capolinea AMT, così da agevolare l’interscambio tra i diversi vettori del trasporto pubblico in uno dei punti più centrali della città.

Questo primo passo per la creazione di un grande polo dedicato al trasporto pubblico è visto con molto favore da AMT, che riposizionerà in viale Caviglia alcuni capolinea delle linee bus urbane, a cominciare da quello della linea 43.

Alla delimitazione degli spazi avvenuta nei giorni scorsi, seguiranno nei prossimi mesi ulteriori interventi di miglioramento dell’accessibilità e di installazione di strutture per rendere confortevole l’attesa ai passeggeri.

“Questo nuovo polo, dedicato a Remigio Zaninetta, storico dirigente dell’azienda di trasporto extraurbano, è il punto di arrivo di un percorso di condivisione tra l’amministrazione comunale e quella metropolitana, ma è un fondamentale punto di partenza verso un sistema di trasporto pubblico sempre più integrato, efficiente e a servizio dei cittadini”, sottolinea Stefano Balleari, Vicesindaco e Assessore alla Mobilità del Comune di Genova.

“In un moderno sistema di mobilità urbana che privilegia l’intermodalità, la creazione di un polo di scambio quale viale Caviglia rappresenta un tassello importate per il trasporto pubblico del futuro” dichiara Marco Beltrami, Amministratore Unico di AMT.

“Il nostro scopo è dare finalmente un servizio adeguato a tutti i nostri clienti, puntando sulla creazione di un unico capolinea, dove le persone potranno arrivare e partire con la possibilità di avere a disposizione partenze per tutta la provincia di Genova, ma anche a due passi il treno, i mezzi urbani e i taxi» – dice Enzo Sivori, presidente di ATP Esercizio.

Nel caso specifico, tra l’altro, la creazione del Terminal dedicato alle corriere è importante dal punto di vista della sicurezza, come spiega il consigliere delegato ai trasporti della Città Metropolitana, Claudio Garbarino: «Fino a ieri il capolinea di viale Caviglia funzionava in commistione con alcuni parcheggi liberi per moto e motocicli. Si tratta di una situazione che rappresenta un potenziale pericolo, come si può ben immaginare. Devo ringraziare la collaborazione assoluta avuta dal Comune di Genova e dal vicesindaco e assessore al traffico Stefano Balleari». Il terminal, è intitolato a Remigio Zaninetta, compianto dirigente della vecchia azienda di trasporto: «Non ho avuto la fortuna di conoscere Zaninetta personalmente, ma la sua storia personale di manager di un’azienda pubblica è un esempio per tutti. In tempi difficili ha preso in mano l’azienda e l’ha trasformata in una public company di successo e in grado di dare risposte alle persone. Ha tracciato un solco che i dirigenti attuali hanno continuato a seguire» aggiunge Garbarino.