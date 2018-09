Viadotto Scoffera III, modifica viabilità su statale 45 per lavori di manutenzione

Genova. Per consentire gli interventi di manutenzione del viadotto ‘Scoffera III’, lungo la statale 45 “di Valle Trebbia”, fino al 30 giugno 2019 sarà interdetto il transito ai veicoli con peso superiore a 7,5 tonnellate nel tratto compreso tra il km 24,975 e il km 25,800, nel territorio comunale di Torriglia, in provincia di Genova.

La viabilità alternativa per i mezzi pesanti è costituita dalla strada provinciale 62 e sarà indicata mediante apposita segnaletica.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida