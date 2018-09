Viadotto off limits per i tir, Bucci: “Progetto strada portuale va avanti, metteremo ponte in sicurezza”

Genova. “La strada funziona, mercoledì l’apriremo e sarà un grosso passo avanti” dice il sindaco di Genova Marco Bucci, commentando la novità non positiva dell’ordinanza che vieta il transito dei mezzi pesanti sul viadotto che dal casello Autostradale porta all’aeroporto e quindi alla cosiddetta “strada del Papa”.

“Per arrivare alla rotonda dell’aeroporto i tir percorreranno lo svincolo di via Albareto innestandosi su via Pionieri – spiega il primo cittadino – saltando quindi il ponte interdetto e saranno indirizzati sulla nuova strada a mare che chiameremo via Della Superba. La strada sarà dunque sarà “tutta percorribile”. L’ordinanza è stata un passo falso, “una delusione – la definisce il sindaco – ma bisogna andare avanti anche se c’è un problema di proprietà legato a quel viadotto, non si sa di chi sia, per questo non è mai stata fatta la dovuta manutenzione, ma adesso abbiamo deciso che ci pensiamo noi e poi, una volta che il ponte sarà messo in sicurezza, parleremo di burocrazie”.

Secondo Bucci, “I lavori non dureranno molto, dopodiché la situazione migliorerà del tutto – continua – certo per ora i camion percorreranno la stessa strada che stanno già percorrendo ma poi il traffico ordinario di via Guido Rossa e lungomare Canepa sarà liberato dai tir”. Sul fatto che la struttura che porta in aeroporto avesse da tempo problemi, il commento del sindaco è stato: “Fino a oggi è stata utilizzata, ma ora bisogna fare di più, anche alla luce della tragedia che è avvenuta, bisogna fare manutenzione preventiva”. Tra le novità annunciate anche il fatto che all’estremità est della strada ricavata nelle aree Ilva, la rotonda di collegamento con Cornigliano sarà dedicata al cantautore Luigi Tenco.