Viabilità, Sestri Ponente bloccata dal traffico. Code anche a Cornigliano e Sampierdarena

Genova. Mattinata difficile per il ponente genovese, una situazione che rischia di diventare abitudinaria con l’attuale assetto emergenziale della viabilità genovese.

Le strade di passaggio che collegano Sestri Ponente con il centro cittadino sono rimaste praticamente bloccate fin dalle prime ore del mattino: via Puccini e via Siffredi su tutti. con code che raggiungevano anche via Merano.

A passo d’uomo “il giro” obbligato da uscita autostradale: via Hermada e Via Manara intasate di traffico cittadino, autostradale, e di mezzi pesanti.