Via Prè, la polizia arresta spacciatore

Genova. Lo avevano fermato per un controllo documenti ieri alle 19 in via Prè, ma aveva tentato di fuggire. Un uomo di 26 anni, originario del Gabon, ha complicato ulteriormente la propria posizione di irregolare sul territorio nazionale perché, dalla successiva perquisizione, è stato trovato in possesso di 85 involucri che contenevano 51,39 grammi lordi di cocaina.

Nelle tasche anche 170 euro in banconote di piccolo taglio.

Gli agenti del commissariato Prè hanno proceduto all’arresto dell’uomo, che era sconosciuto alla banca dati dell’Afis (le impronte digitali). Il giudizio, con rito direttissimo, è in programma oggi.