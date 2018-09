Genova Uno schianto fortissimo contro un muro, e poi la corsa all’ospedale in codice rosso.

E’ successo questa notte in via Fillak, quando dopo l’uno di notte, un’auto ha sbandato per cause ancora da chiarire.

Nello scontro il conducente dell’autovettura, un giovane, ha subito diversi traumi, obbligando il ricovero d’urgenza al Policlinico San Martino.