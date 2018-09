Via Fillak: cancellate le corsie gialle, aumentano i parcheggi

Genova. Da questa mattina le corsie gialle di via Fillak verranno cancellate. Ciò per aumentare il numero di parcheggi per i residenti e venire incontro alle richieste dei commercianti della zona, in difficoltà dopo il crollo di ponte Morandi. Lo comunica il Comune di Genova.

Analogamente – per le stesse motivazioni – in via Canepari è stata disattivata la telecamera di controllo del transito per le corsie gialle per consentire a tutti i cittadini di utilizzare la strada.

“Questa decisione – sottolinea l’assessore alla mobilità Stefano Balleari – è stata assunta, in accordo anche con i Municipi Valpolcevera e Centro Ovest, per dare ossigeno ad una zona che sta affrontando molti disagi. Si tratta di contemperare le esigenze di mobilità e la vita di quartieri che vogliamo sostenere in questo momento di forte difficoltà”.

“Stiamo rispondendo in maniera rapida e soprattutto condivisa alle richieste del mondo del commercio – dichiara l’assessore al commercio Paola Bordilli – per sostenere le imprese dopo il crollo del ponte Morandi. La decisione di aumentare il numero di parcheggi va esattamente in questa direzione: agevolare anche la clientela degli esercizi commerciali e sostenere il messaggio di fare acquisti in Valpolcevera”.