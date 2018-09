Via Cantore, incidente stradale: sei feriti e traffico in tilt nell’ora di punta

Genova. Incidente con diversi feriti questa mattina intorno alle 9 in via Cantore, all’incrocio con via San Bartolomeo del Fossato.

Sul posto ancora i vigili urbani per i rilievi. Un’auto ha provocato il sinistro. Ad avere la peggio il conducente, forse colto da malore, portato in codice rosso all’ospedale villa Scassi di Sampierdarena. Altre vetture, tra cui una in sosta, sono state coinvolte, per un totale di 6 feriti, tra cui un bambino portato al Gaslini in codice giallo.

Sul posto sono intervenuti gli agenti della Municipale anche per regolare il traffico, ma si è reso necessario anche l’aiuto dei carabinieri.