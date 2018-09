Via Bertani, perdita d’acqua durante i lavori: interruzione idrica sino alle 17

Genova. Una perdita d’acqua imprevista durante i lavori previsti questa notte sulle tubazioni in via Bertani, sta creando disagi nella zona.

Iren Acqua comunica che è in corso l’interruzione idrica nelle vie Bertani e salita delle Battistine, ma anche nelle utenze allacciate a quella tubazione di via Martin Piaggio, viale Padre Santo, via Goffredo Mameli fino altezza civ. 2A, via Roma lato Ponente, piazza de Ferrari lato Palazzo Ducale, via Dante altezza civ. 2.

Il ripristino è previsto intorno alle 17.