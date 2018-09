Via Bertani, finiti i lavori: da lunedì torna la normale viabilità

Genova. Sono terminati i lavori di rinnovamento della Rete Gas, nella zona di via Bertani che per tutta l’estata aveva avuto come conseguenza una rivoluzione del traffico nella zona.

E così da lunedì 10 settembre in via Bertani, via Mameli, via Pastrengo e piazza dei Cappuccini sarà ripristinatala la viabilità normale.

“Si chiude un cantiere che destava molte preoccupazioni dal punto di vista della mobilità cittadina, ma che è stato gestito in maniera attenta – sottolinea con soddisfazione il vicesindaco e assessore alla mobilità del Comune di Genova Stefano Balleari – Via Bertani, via Mameli, via Pastrengo e piazza dei Cappuccini riaprono nei tempi concordati e comunque prima dell’inizio dell’anno scolastico”.