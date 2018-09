Vetrerie di Mignanego, auto finisce fuori strada, quattro feriti di cui due gravi

Genova Nella notte, poco dopo le 23, un’auto è uscita fuori strada a Mignanego, presso la frazione di Vetrerie.

L’impatto è stato molto violento e le quattro persone presenti nell’abitacolo sono state trasferite presso i pronto soccorso della città: i due codici rossi al San Martino, mentre i codici gialli presso Villa Scassi.

Ancora da chiarire le cause dell’incidente. Nessuno di loro, per fortuna, sarebbe in pericolo di vita.