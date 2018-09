Vertenza New Log, Fit Cisl e Uiltrasporti chiedono ricollocazioni e bonus per i lavoratori

Genova. Nulla di fatto ieri in Prefettura dove si è svolto un incontro sulla vertenza New Log. A sedere al tavolo oltre alle organizzazioni sindacali, il Consorzio Metra, la società Cooperativa New Log (l’azienda che lavora in appalto a Postel), e il Comune di Genova.

Sono circa una 30ine i lavoratori che rischiano di rimanere a casa a causa della decisione di Poste italiane di chiudere il locale centro di smistamento di posta massiva.

Fit Cisl e Uiltrasporti hanno avanzato diverse proposte: ricollocazione a tempo pieno e indeterminato di 8 lavoratori presso il cantiere Postel e di altri 8 presso altri appalti sul territorio genovese. Integrazione del salario al 100% per 24 mesi a tutti i lavoratori licenziati, percorso di outplacement pagato dalla società e/o finanziato da Regione e Comune per tutti i lavoratori fuoriusciti dalla New Log che garantisca almeno il 70/80% di ricollocazione sul territorio e incentivo all’esodo pari a 20 mila euro per coloro che accettino la risoluzione consensuale dalla New Log.