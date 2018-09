Vento e acqua, tromba marina al largo delle coste liguri

Genova. Visibile da un ampia porzione della costa genovese, e non solo, una tromba marina ha dato spettacolo a qualche chilometro dalla terraferma ligure.

A testimoniarlo lo scatto inviatoci da un nostro lettore, Salvatore D’Angelo, che ha immortalato questo fenomeno naturale verificatosi nel golfo di Genova.

Il fenomeno si genera in presenza di un cumulo con forti correnti ascensionali e presenta in genere una minore intensità rispetto a quello terrestre per la maggiore instabilità della base, dovuta alla presenza dell’acqua.

La durata di questo “spettacolo” spesso è molto breve: quando la tromba incontra un fronte di pioggia tende, infatti, ad esaurire il suo impeto.