Venite a Genova “città aperta”, il Salone Nautico indica la strada

Genova. “In auto, in treno, in aereo, via mare: Genova rimane città aperta e si prepara alla 58ma edizione del Salone Nautico”. Con questo messaggio, è una grande piantina che spiega, dettagliatamente, tutti i percorsi per raggiungere il capoluogo ligure, l’organizzazione del Salone Nautico, che si terrà a Genova dal 20 al 25 settembre, rassicura sulla viabilità e i trasporti.

“Il crollo del ponte Morandi ha comportato una revisione della viabilità stradale nella zona Ovest della città – spiegano sul sito dedicato alla manifestazione fieristica – e per chi arriva a Genova da ponente. Le soluzioni scelte sono il risultato di una serie di tavoli di lavoro permanenti, grazie ai quali sono state attivate da subito una serie di misure per rendere la circolazione alternativa più fluida possibile. I flussi di traffico sono monitorati h24 in ottica di eventuali ottimizzazioni”.

Sul auto, quindi, tutte le indicazioni per chi arriva da ovest in auto, con il dettaglio dilla viabilità ordinaria da utilizzare una volta imboccata l’uscita obbligatoria dall’autostrada al casello di Genova Aeroporto, ma anche per chi arriva da zone, come Milano o Roma, per le quali non sono cambiati i tragitti.

Era quanto riguarda le linee ferroviarie gli organizzatori ricordano che quelle da e per Milano, Bologna, Roma e per il ponente (Ventimiglia e Francia) funzionano regolarmente, mentre è stato potenziato il servizio delle linee dei treni metropolitani, grazie all’accordo con Ferrovie dello Stato e Regione Liguria, con 46 i treni regionali in più tra Genova Voltri e Genova Principe durante la settimana lavorativa (un treno ogni 15 minuti).

Per chi arriva dall’Aeroporto Cristoforo Colombo, infine, si ricorda che , per agevolare la mobilità dei cittadini e degli utenti, AMT e Comune di Genova hanno avviato un servizio bus gratuito (“Servizio speciale SP” – tutti i giorni dalle ore 6.00 alle ore 20.00.) tra la stazione ferroviaria di Genova Principe in Piazza Acquaverde e fino a Sestri Ponente (Via Hermada) con transito, in entrambe le direzioni, all’Aeroporto Cristoforo Colombo (area Arrivi, piano terra). Frequenza: 15 minuti. Il servizio pubblico Volabus, inoltre, è regolarmente circolante.