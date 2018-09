Varchi portuali, da novembre chiude l’accesso a Lungomare Canepa

Genova. Dopo una lunga istruttoria condotta da Autorità di sistema portuale Genova-Savona e Capitaneria di Porto, che ha coinvolto anche spedizionieri, terminalisti ed autotrasportatori, è stata pubblicata l’ordinanza che aggiorna l’ operatività dei varchi commerciali San Benigno ed Etiopia del porto di Genova.

Il provvedimento della Capitaneria di Porto, amministrazione competente per materia, oltre a interpretare esigenze emergenziali legate al crollo del ponte Morandi ed alla modifica della mobilità sia urbana che commerciale, assolve a specifiche esigenze di security dei varchi portuali e di ottimizzazione del coordinamento operativo tra varchi e terminals.

A partire dal 1 Novembre prossimo (ad oggi il provvedimento è stato attivato in via sperimentale), diventerà obbligatorio per tutto il traffico merci – ad eccezione dei trasporti eccezionali – utilizzare quale varco di entrata ed uscita il varco di San Benigno. Sarà dunque interdetto, con la sola esclusione del traffico eccezionale, il varco Etiopia che immette direttamente su Lungomare Canepa.

La chiusura del varco a Ponte Etiopia seguirà necessariamente il completamento del nuovo Varco di Ponente, garantendo quindi continuità ai necessari collegamenti con i terminal/depositi di ponente specialmente esterni o prospicienti ai confini portuali (Messina, Erzelli2, Derrick) oltreché al casello autostradale di Aeroporto per i trasporti diretti a ponente.

L’impegno operativo necessario ai varchi portuali -in particolare agli spedizionieri- non sarà irrilevante, visto che verranno concentrate in fase di ingresso tutta una serie di verifiche e controlli documentali miranti a garantire minori tempi di attesa agli autotrasportatori diretti al carico e/o scarico presso i terminal del porto storico di Genova.

Il nuovo sistema di gestione dei varchi portuali si baserà su un potenziamento della tecnologia messa in campo attraverso E-Port. Il sistema informatico del Porto di Genova verrà ulteriormente sviluppato al fine di attivare numerose funzionalità operative, con l’obiettivo di migliore i tempi di lavoro e di attesa degli autisti.

Una volta completato, anche al varco a Ponente verrà applicata la medesima tecnologia che mirerà anche in questo caso a garantire massima assistenza agli autisti che decideranno di utilizzare per l’accesso in Porto la nuova strada Ilva.