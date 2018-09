Valpolcevera, potenziato lo sportello Agenzia delle Entrate di Pontedecimo

Genova. Sportelli dell’Agenzia delle Entrate aperti tutta la settimana a Pontedecimo, in via Guido Poli 10B Genova in Val Polcevera, per venire incontro alle esigenze dei residenti delle zone limitrofe al Ponte Morandi.

Per limitare i disagi alla mobilità cittadina, infatti, l’Agenzia delle Entrate potenzia il presidio dello sportello di via Guido Poli, aumentando le postazioni di front office e modificando gli orari di apertura al pubblico.

Dal prossimo 10 settembre, pertanto, lo sportello di Pontedecimo rimarrà aperto dal lunedì al venerdì con i seguenti orari:

lunedì dalle 9:00 alle 14:00

martedì dalle 9:00 alle 13:00

mercoledì dalle 9:00 alle 14:00

giovedì dalle 9:00 alle 13:00

venerdì dalle 9:00 alle 13:00