Valpolcevera e Val Bisagno, mattinata di code e disagi: il traffico migliora sul nodo del ponente

Genova. Niente incidenti o altri disagi particolari – per ora – stamani sulle strade di Genova ma il traffico è caratterizzato da rallentamenti e code, specialmente in alcuni punti.

Traffico sempre rallentato dalle prime ore della mattina sull’Aurelia direzione centro tratto compreso tra viale Villa Gavotti e piazza Savio, a ponente. Sulla strada Guido Rossa traffico regolare in direzione levante, qualche rallentamento al semaforo in immissione su piazza Savio (direzione ponente). Nella delegazione interna di Cornigliano la polizia locale segnala viabilità regolare.

In Valpolcevera dopo una prima mattina di traffico molto intenso con forti rallentamenti sulla direttrice Reta-Pastorino-Colano e incolonnamenti all’altezza della rotatoria in prossimità del casello autostradale di Genova Bolzaneto, la circolazione va regolarizzandosi. Per il traffico sulla viabilità ordinaria stamani si sono formate lunghe code in autostrada, per chi viaggiava da Genova Est a Bolzaneto.

Flussi regolari in uscita dal casello di Genova Aeroporto in immissione su viabilità ordinaria Siffredi. Traffico intenso ma regolare in via Borzoli.

In Valbisagno traffico molto intenso in direzione mare nel tratto compreso tra Ponte Carrega e Ponte Monteverde per la presenza di un cantiere e un sinistro stradale in Lungobisagno Istria. Sul Levante al momento traffico regolare, così come in centro città.