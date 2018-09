Val d’Aveto, auto esce fuori strada: intervento dei vigili del fuoco. Un ferito

Val D’Aveto. Questo pomeriggio i vigili del fuoco di Chiavari sono intervenuti a vico Soprano, nella zona di Rezzoaglio, per un incidente stradale.

Una vettura, per cause in via di accertamento, è uscita fuori strada ed è precipitata nel bosco sottostante rimanendo in bilico.

I pompieri, giunti sul posto anche con l’elicottero drago, hanno da prima messo in sicurezza l’auto e successivamente hanno estratto il conducente che era rimasto incastrato nell’abitacolo, ponendolo su barella spinale. L’aeromobile ha provveduto al trasporto in ospedale.

Sul posto era presente la Croce Rossa di Santo Stefano d’Aveto