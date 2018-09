Genova. Un incidente stradale ha coinvolto due automobili questa mattina in via Piacenza, in Val Bisagno. Si è trattato di uno scontro semi-frontale. Una delle due auto è finita contro il parapetto del lungo torrente, l’altra è stata danneggiata su un lato.

Sul posto la sezione infortunistica della polizia municipale per i rilievi che permetteranno di ricostruire l’incidente il quale ha provocato diverse code in direzione di Genova.

Foto 3 di 3





Due persone ferite, sono state trasportate in codice gialle all’ospedale San Martino.