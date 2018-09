Unioni di Comuni, la Regione approva bando per contributi di gestione

Genova. Un bando per finanziare le unioni dei Comuni nell’entroterra è stato approvato dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore allo Sviluppo dell’Entroterra Stefano Mai: 412 mila euro.

“Il bando – spiega Mai – serve per il sostegno delle spese necessarie allo svolgimento della gestione associata di funzioni e servizi per le unioni di Comuni costituite entro il 31 luglio 2017, tuttora attive, e alle spese di avviamento per le Unioni costituite dal 1 settembre 2017 alla data del 31 agosto 2018. Il contributo deve essere utilizzato per spese connesse alla gestione associata delle funzioni comunali fondamentali trasferite all’Unione di Comuni e dei servizi conferiti. Ai fini dell’attribuzione delle risorse, a ogni singola Unione è attribuito un punteggio pari alla somma delle funzioni e servizi gestiti, stabiliti in base a un coefficiente maturato dal confronto tecnico con Anci Liguria. Tale punteggio è maggiorato del 10% in caso siano svolte tre o più funzioni integralmente, l’Unione sia costituita da sei o più comuni, e la densità della popolazione in rapporto alla superficie dell’Unione sia inferiore a venticinque abitanti per chilometro quadrato. Il contributo massimo concedibile è di 60 mila euro”.

La domanda di contributo dovrà pervenire esclusivamente a mezzo posta elettronica certificata (Pec) entro il 30 ottobre 2018 all’indirizzo: protocollo@pec.regione.liguria.it, e deve essere sottoscritta dal legale rappresentante pro-tempore dell’unione di Comuni.

In provincia di Genova, secondo il sito web Comuniverso che ha elaborato i dati Anci, le unioni di Comuni sono sette: del Golfo Paradiso (Bogliasco, Pieve Ligure, Sori), dell’alta val d’Aveto (Rezzoaglio, Santo Stefano d’Aveto), dell’alta val Trebbia (Fascia, Fontanigorda, Gorreto, Montebruno, Propata, Rondanina, Rovegno), delle valli Graveglia e Sturla-le valli dell’Entella (Borzonasca, Mezzanego, Ne), dello Scrivia (Busalla, Casella, Crocefieschi, Isola del Cantone, Montoggio, Ronco Scrivia, Savignone, Valbrevenna, Vobbia), valle del Tempo (Avegno, Uscio), valli Stura, Orba e Leira (Campo Ligure, Masone, Mele, Rossiglione, Tiglieto).