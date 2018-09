Under 16: Rugby Ligues avanza, Cus Genova sconfitto

Genova. Mentre per l’inizio dei campionati seniores bisognerà attendere domenica 14 ottobre, per l’accesso al girone di élite dell’Under 16 sono in pieno svolgimento i barrage di qualificazione con in gara ancora tre formazioni liguri.

Oggi la più sorprendente prestazione è arrivata da parte della franchigia Rugby Ligues (Recco, Cogoleto, Savona e Spezia), impegnata nel secondo turno in quel di Parabiago, e la sua brillante prestazione è coincisa con l’affermazione del test per 15 a 24 con due mete di Esposito, una ciascuna di Bozzo e Massa, mentre gli Under 16 del Cus Genova, pur siglando due belle mete con Lepri ed Olivari, hanno subito la prima sconfitta stagionale casalinga per 12 a 21.

La franchigia accede direttamente al terzo turno; il Cus invece passerà al terzo turno di ripescaggio insieme, tra l’altro, all’altra formazione ligure del ponente delle Province dell’Ovest che passa il turno per forfait dell’avversario Bassa Bresciana.