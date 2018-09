Under 16: Province dell’Ovest ancora in corsa per il girone élite

Cogoleto. Giornata interlocutoria per le formazioni liguri Under 16 impegnate nei barrages di qualificazione al girone élite.

Solo le Province dell’Ovest, guidate in panchina da Franz Nasti, sono riuscite a vincere il confronto odierno, e addirittura lontano dalle mura amiche. Un’affermazione che non fa una grinza, confermando la costante crescita di questo gruppo di ragazzi che domenica prossima si giocheranno il tutto per tutto; solo domani in tarda mattinata si saprà quale sarà il nuovo ed ultimo avversario.

Tra l’altro potrebbe anche essere l’altro club ligure della franchigia Rugby Ligues che, avendo ceduto a Gussago con la Franciacorta, sarà ora costretto al quinto ed ultimo turno di ripescaggio programmato per domenica 7 ottobre.

Le quattro formazioni vincenti passeranno al girone élite, le altre quattro ai gironi territoriali liguri, lombardi o piemontesi.

Il Cus Genova, invece, avendo perso il test del Giuriati di Lambrate con il Cus Milano, è già fuori dai giochi, e prenderà parte al campionato territoriale.

Poule Accesso quarto turno

Franciacorta – FTGI Rugby Ligues 27-7

ASR Milano – Biella 17-5

Le due squadre vincenti accedoni al girone élite zonale, mentre le due perdenti passano al successivo turno della poule ripescaggio.

Poule Ripescaggio quarta fase

Cus Milano – Cus Genova 17-10

I Centurioni Lumezzane – Province dell’Ovest 5-42

Varese – Cus Torino 33-29

Parabiago – Raptors Valcavallina 41-17

Monferrato – Rho 13-27

Bergamo – Monza 24-7

Le sei squadre vincenti accedono al quinto turno poule di ripescaggio; le sei squadre perdenti sono eliminate dai barrage e giocheranno nei gironi territoriali.

Under 14 fase preliminare (1ª giornata)

Savona – Province dell’Ovest 19-42

Nella foto: Franz Nasti, trainer Under 16 delle Province dell’Ovest.