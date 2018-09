Under 16, barrages: splendida tripletta per le liguri

Genova. Nella prima domenica di autunno, che con i suoi ventotto gradi sembrava più una giornata ferragostana, le formazioni liguri impegnate nei barrages degli Under 16 per qualificarsi al girone di élite hanno ottenuto una splendida tripletta. Vincendo e convincendo con avversari di tutto rispetto e conservando quindi buone speranze per l’accesso alle fasi decisive.

Il Cus Genova, ora guidato tecnicamente da Raul Segnan, intanto, ha messo subito in chiaro le sue potenzialità passando immediatamente in vantaggio con i lombardi del Seregno (41-15) (nella foto) andando in meta nell’ordine con l’ala Grassi; poi segnavano anche G. Papini, P. Papini, Olivari, Dapozzo, Grassi, Corona che siglava una meta e tre trasformazioni.

A Lumezzane la franchigia della Rugby Ligues, allenata dal cogoletese Fabio Bioccio Damonte, ha addirittura maramaldeggiato (41 a 7) andando in meta con Benati, Bozzo, Brancaleone, Abu Rizzo che segnava subito dopo una punizione. Nel secondo tempo in meta ancora i liguri con Esposito poi meta di Bozzo e di Massa. Abu Rizzo complessivamente ha siglato quattro trasformazioni.

Esaltante la prestazione dell’Under 16 delle Province dell’Ovest guidata in panchina da Franz Nasti, con una meritata affermazione per 15-17 sul campo del Como grazie ad una gara al fulmicotone risolta da due mete di Luca Battegazzore e Fabio Dianti ed una meta di punizione.

Rugby Ligues passa al quarto turno della poule accesso, Cus Genova e Province dell’Ovest al quarto turno della poule ripescaggio.