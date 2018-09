Uccelli marini, Regione Liguria firma convenzione con Lipu per la cura

Genova. Approvata oggi dalla giunta regionale, su proposta dell’assessore all’Agricoltura Stefano Mai, la convenzione tra Regione Liguria e Lipu – Lega italiana protezione uccelli.

“Grazie a questo accordo – spiega Mai – il Centro recupero uccelli marini e acquatici-Cruma di Livorno presterà le cure e si occuperà della riabilitazione della fauna selvatica ferita e in difficoltà sul territorio provinciale della Spezia. La convenzione ha l’obiettivo di colmare alcune lacune presenti in quel territorio in particolare l’attuale assenza di strutture idonee per la detenzione, cura e riabilitazione della fauna selvatica: il Cruma è il Centro più vicino alla Spezia, in possesso di tutti i requisiti richiesti per lo svolgimento delle attività”.

La convenzione è valida per tutto il 2018. Regione Liguria corrisponderà alla Lipu le spese sostenute per cure veterinarie, medicinali e alimentazione degli esemplari ospitati dal territorio provinciale della Spezia, manutenzione e gestione delle strutture deputate alla riabilitazione della fauna selvatica, reintroduzione in natura degli animali riabilitati e l’eventuale trasporto della fauna selvatica ad altri centri di recupero.