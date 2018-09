Genova. Si aggiravano ubriachi per il centro storico e fermati dalle volanti per un controllo in via Edilio Raggio, nei pressi del capolinea della funicolare, hanno aggredito i poliziotti.

Per questo due marocchini di 34 e 30 anni sono stati arrestati per resistenza, lesioni e minacce.

Un terzo, un giovane di 23 anni, è sfuggito all’arresto ed è attualmente irreperibile.