Tutti in classe: la Caritas invita alle donazioni per gli alunni di famiglie in difficoltà

Genova. Per il terzo anno Caritas Genova, in collaborazione con i Centri di Ascolto Vicariali, promuove il progetto “Tutti in classe” in previsione dell’anno scolastico 2018/2019, per il sostegno alle famiglie in difficoltà che fanno fatica ad affrontare i costi della scuola per i loro figli. Le donazioni raccolte andranno ad aiutare queste famiglie nell’acquisto di materiale scolastico e libri di testo.

“Accanto all’emergenza sociale causata dal crollo del Ponte Morandi – per la quale Caritas Genova fa sapere di essere attiva su diversi fronti e alla quale ha dedicato un conto corrente apposito – occorre mantenere alta l’attenzione verso le necessità che caratterizzano le povertà nella nostra città e che non possono essere trascurate. Tra queste, con la ripresa delle scuole, figura appunto la fatica di non poche famiglie seguite dai Centri di Ascolto Vicariali ad affrontare i costi della scuola.

Nei primi due anni (2016 e 2017) con il Progetto “Tutti in classe” sono state sostenute 167 famiglie per una spesa complessiva di oltre 20.000 euro, ma la necessità è decisamente più ampia: negli ultimi 10 anni i Centri d’Ascolto non hanno mai trascurato le necessità scolastiche impiegando comunque, ogni anno, cifre variabili dai 20.000 ai 38.000 euro (dati Osservatorio della Povertà e delle Risorse – Caritas Genova).

È indispensabile che non ricada sui più piccoli e sui più giovani alcuna discriminazione legata alla situazione economico-sociale delle famiglie e che la promozione della persona e di una società più giusta si costruisca già sui banchi di scuola.

Per contribuire: conto corrente postale n° 14108161 – Intestato Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana Conto corrente bancario – IBAN: IT16Y0335901600100000113059

Banca Prossima – Filiale di Milano

Intestato Caritas Diocesana Genova Arcidiocesi di Genova

Conto corrente bancario – IBAN: IT81F0617501400000003364480

Banca Carige – Sede di Genova

Intestato Arcidiocesi di Genova Caritas Diocesana

Causale: “Tutti in classe 2018/19”

oppure donando direttamente tramite il sito www.caritasgenova.it