Truffa via internet, denuncia per due uomini in valle Scrivia

Savignone. Avevano messo in vendita su uno dei più noti siti web per il commercio tra privati, una microcar Chatenet, ma quando l’acquirente, una donna di Busalla, dopo aver versato tremila euro su una PostePay, non ha visto arrivare il veicolo, si è insospettita e ha fatto denuncia ai carabinieri.

Gli uomini della stazione di Savignone hanno così denunciato in stato di libertà per truffa e sostituzione di persona, in concorso due calabresi di 20 e 51 anni, entrambi pregiudicati.

I due, sotto false generalità, avevano messo fittiziamente in vendita la mini auto. Dopo aver però versato un totale di 3mila euro su ricarica Postepay, la donna non si è mai vista recapitare la merce acquistata on-line.