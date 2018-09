Troiano saluta l’Entella, in arrivo c’è Martinho

Momento di grande fermento in casa Virtus Entella per quanto riguarda il mercato. Diversi i movimenti nelle ultime settimane dei biancocelesti che hanno salutato Michele Troiano, uno dei veterani della squadra chiavarese che giunse in Liguri nel 2013 dal Sassuolo. Per lui 161 partite condite da 22 reti con la maglia dei diavoli neri fra queste la più importante resta senza dubbio quello segnato alla Cremonese quel 4 maggio 2014 quando l’Entella festeggiò l’approdo nella cadetteria. Per lui anche la fascia di capitano negli ultimi periodi ossia dall’addio di Gennaro Volpe.

Il giocatore ha rescisso consensualmente il contratto ed ora sarà libero di accasarsi dove vorrà grazie al mercato degli svincolati, anche se su di lui sembra esserci già l’interesse dell’Ascoli.

Proprio dai Piceni è in arrivo invece Raphael Martinho centrocampista offensivo carioca. Classe 1988 ha legato la sua carriera al Catania con cui ha esordito in Serie A nel 2010, per poi passare al Cesena, Hellas Verona, poi ancora Catania, Carpi, Bari e infine Ascoli.